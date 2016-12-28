Гостиничный комплекс «Покровский» торжественно открылся в Пскове

15:18, 28 декабря 2016, ПАИ

28 декабря в Пскове торжественно открылся еще один объект размещения туристов - гостиничный комплекс «Покровский». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на церемонии присутствовали заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев, губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава Пскова Иван Цецерский, руководитель инвестиционного проекта Роман Кухи, приглашённые гости.

Приветствуя собравшихся, руководитель компании-инвестора Роман Кухи поблагодарил Андрея Турчака, Ивана Цецерского и главу администрации города Игоря Калашникова за возможность дать старт этому проекту и помощь в подключении к городским сетям и благоустройстве территории. Слова признательности также прозвучали в адрес Государственного комитета по охране памятников истории и культуры, архитекторов проекта.

Андрей Турчак отметил, что сегодня знаменательное для Пскова событие: «Новый отель - это не только объект размещения гостей города, но и одна из новых туристических доминант областного центра. С точки зрения инвестиций для Пскова - это 400 миллионов рублей и 100 рабочих мест», - сказал глава региона.

Сергей Корнеев подчеркнул, что этот «замечательный проект государственно-частного партнерства - социальное явление: гармоничный туробъект - еще одна причина гордиться своей историей и изучать города России не по книжкам, а путешествуя с комфортом».

Глава Пскова вспомнил о рутинной работе над этим объектом, прошедшими процедурами согласования и сложностями: «Мы переживали о принятом решении, но инвесторы активно и публично включились в работу с детальным обсуждением, на муниципальном градостроительном совете все было детально разобрано и связано с ТРК «Псковский». И сегодня все восхищаются, какая красота теперь в этой части нашего города», - сказал он и поблагодарил инвесторов и региональные власти за поддержку в реализации проекта, который положительно скажется не только на внешнем облике, но и экономике города.

Для гостей церемонии открытия была организована экскурсия по отелю: присутствующие осмотрели номерной фонд, в том числе и номера для маломобильных групп населения.

Отметим, инвестиционный проект «Реконструкция существующих зданий под «Гостиный двор» по улице Кузнецкой, 2 в Пскове» предполагал создание гостиницы категории «4 звезды» с рестораном и СПА-комплексом на 92 номера (184 места) путем реконструкции существующих строений. Инвестиционный проект включен в перечень объектов туристско-рекреационного кластера «Псковский», который создается в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2014 - 2020 годы)». Основные показатели проекта: Общий объем инвестиций по проекту - около 400 миллионов рублей; количество создаваемых рабочих мест - 100; бюджетный эффект 11 млн рублей в год. Выход на полную производственную мощность - 2017 год.