Ремонтом Старотекстильной и Ветряной улиц, а также Красноармейской набережной в Пскове займётся «ДорСтройСервис»

17:23, 28 декабря 2016, ПАИ

Победителем конкурса на выполнение работ по ремонту улиц Старотекстильной, Ветряной и Красноармейской набережной в Пскове признана компания «ДорСтройСервис». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественном движении «Убитые дороги».

Начальная (максимальная) цена контрактов составляла 4 млн 363 тыс рублей и 5 млн 971 тыс рублей, соответственно.

Согласно протоколу определения поставщика заявка данной организации в обоих аукционах была единственной. Таким образом, контракт должен быть заключен с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт. Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта. Информация о заключении контрактов на сайт госзакупок пока не поступала.

Подрядчик должен выполнить ремонт покрытия на данных участках до 15 мая 2017 года. На улице Старотекстильной заменят 3500 м2 покрытия, на Ветряной – 1146 м2, на улице Красноармейской набережной – 7130 м2.

Напомним, компания ООО «ДорСтройСервис» зарегистрирована 15 мая 2007 года. В 2015 году она выполняла строительство улицы Балтийской, занималась расширением Рижского проспекта, ремонтом улицы Звездной.