В Пскове идет работа по проектированию застройки на левом берегу Великой

15:39, 28 декабря 2016, ПАИ

В настоящее время в Пскове идет работа по проектированию застройки на левом берегу Великой, сообщил член областного отделения Союза архитекторов России Владимир Шуляковский на заседании Совета по культуре 28 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Можно потерять набережную как единое архитектурное пространство. Задача формирования берега реки усложняется тем, что здесь никогда не было набережной, благоустройства. Необходимо оперативно разработать комплексный проект, который должен решить вопросы архитектурного облика, транспортной нагрузки, автомобильного и велосипедного сообщения, инженерных сетей», - сказал архитектор.

Губернатор области Андрей Турчак уточнил, кто строит квартал в районе речного порта. Глава администрации города Пскова Игорь Калашников ответил, что этим занимается компания «Масштаб».

«Значит, надо в качестве обременения поручить благоустройство берега. В районе кампуса другой инвестор благоустроит, который будет вести работы там [Ян Лузин]. Так и решим проблему. Все задачи поставлены: должно быть единое решение благоустройства», - заявил глава региона.

В. Шуляковский добавил, что на берегу Великой запланировано строительство здания районного суда. «Возведение его здесь увеличит стоимость. Суд - это режимный объект, не хотелось бы, чтобы тут появились заборы», - выразил обеспокоенность специалист.

На это А. Турчак сказал: «Место выбрали, деньги выделили – пуская строят. Спасибо, что вы этот вопрос обозначили. В 2017 году заслушаем проектировщиков на заседании нашего совета. Не надо повторять ошибки большой набережной - надо на этапе проектировки делать уточнения, чтобы не переделывать потом».

Тему строительства суда продолжил председатель регионального отделения Союза реставраторов России Игорь Лагунин: «По месту, где суд был проект, разработанный совместно с немецкими специалистами. Это же Ганзейская гавань, напротив Кремля. А суд - поперек всего этого».

Андрей Турчак предложил в самом начале 2017 года обсудить вопрос с начальником судебного департамента вместе со всеми проектировщиками. «Наша задача - максимально догрузить их обязательствами. Иначе ничего не согласуем», - заметил он.