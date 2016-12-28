На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации

15:41, 28 декабря 2016, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня на заседании регионального Совета по культурному наследию предложил поручил к 20 февраля 2017 года вынести на общественные слушания проект внесения изменений в генплан Пскова для придания статуса особо охраняемой зоны территории бывшего немецкого концлагеря Stalag-372 возле военного городка на улице Юбилейной. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на этой территории фонд «Достоверная история», организованный псковским историком, писателем, журналистов и ветераном Первой Чеченской войны Юрием Алексеевым, планирует создать Музей оккупации Пскова.

Юрий Алексеев рассказал членам совета, что за улицей Майора Достовалова на территории, принадлежащей Министерству обороны, сохранились несколько бывших конюшен 5-го кавалерийского корпуса [всего их было 30 — ПАИ] — в таких же, но расположенных вдоль улицы Юбилейная, и содержались в годы Великой Отечественной войны советские военнопленные. В связи с этим фонд просил сделать не застроенную территорию бывшего концлагеря особой зоной, в которой запрещено строительство, чтобы перенеся туда одну из сохранившихся конюшен и открыть там музей.

Андрей Турчак заметил, что для этого необходимо очертить территорию мемориальной зоны, на что председатель областного госкомитета по культурному наследию Елена Яковлева сообщила, что уже существует документ администрации города, разграничивающий указанную зону.

Тогда губернатор поручил сити-менеджеру Пскова Игорю Калашникову и председателю областного госкомитета по имущественным отношениям Людмиле Гребневой к концу февраля подготовить все необходимые документы для придания территории статуса особо охраняемой зоны и провести соответствующие общественные слушания по внесению изменений в Генплан областного центра .

Между тем Юрий Алексеев сообщил: «У нас готовы документы для объявления конкурса на архитектурное решение мемориала».

«Не тратьте время [в ожидании завершения процедуры внесения изменений в генплан], объявляйте конкурс», — отреагировал губернатор.

«Ждать конца публичных слушаний не стоит. Надо начинать работу в ближайшее время», — согласилась Елена Яковлева.

При этом губернатор предложил Юрию Алексееву сделать будущий Музей оккупации Пскова филиалом Военно-исторического музея Псковской области, который базируется в Острове. «Я готов силами фонда Достоверная история. Ну если не получится - приду к вам», — ответил глава фонда Достоверная история. «Давайте этим сразу будет заниматься Гринчук, профессионал. Подумайте», — отреагировал Андрей Турчак.