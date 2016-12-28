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Общество

Великолукские полицейские сменили служебную форму на костюмы Деда Мороза и Снегурочки

Сотрудники ОМВД по городу Великие Луки организовали предновогодний детский праздник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото с 60.мвд.рф

Сменив служебную форму на костюмы Деда Мороза и Снегурочки, начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Денис Долганов и старший инспектор майор полиции Ольга Рассадина вместе с младшим инспектором-кинологом старшим сержантом Артуром Харитоновым отправились домой к своим сослуживцам, чтобы доставить новогодние подарки для их малышей.

«В каждой семье юные великолучане с восторгом встречали гостей. Они читали стихи и пели новогодние песни, водили хороводы. И самой большой благодарностью для полицейских Деда Мороза и Снегурочки стали искренняя радость и сияющие улыбки ребят. В ходе этого общения они смогли ощутить настоящее волшебство приближающегося Нового года», - рассказали в ведомстве.
Кроме того, полицейские навестили воспитанников Детского дома на улице Щорса, для которых тоже провели веселую встречу с поздравлениями и подарками.

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