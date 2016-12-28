Губернатор предложил завесить разрушающиеся здания банерами с именами их собственников

16:07, 28 декабря 2016, ПАИ

28 декабря на заседании Совета по культурному наследию руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев поднял вопрос о разрушающихся исторических зданиях в Пскове. «Надо обязать собственников хотя бы баннерами затянуть руины. А то ощущение послевоенного времени», - сказал он, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас тогда город баннеров будет», - заметил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

«Лучше так, чем сгоревшие особняки», - ответил на это Дмитрий Месхиев.

Глава региона уточнил, можно ли заставить собственников провести реставрацию зданий. Председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева заметила, что сделать это будет сложно.

Тогда Андрей Турчак предложил повесить на здания баннеры с фамилиями собственников. «Есть, конечно, закон о персональных данных, но если общественное движение возьмет на себя такую функцию... Предложите нам какой-то алгоритм, чтобы не было потом от прокуратуры претензий», - обратился губернатор к общественникам.