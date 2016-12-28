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Культура

В Псковской области собираются ввести должность главного архитектора региона

В Псковской области собираются ввести должность главного архитектора региона.  «На госсовете в мае было поручение ввести должность главного архитектора в субъекте, находящегося в прямом подчинении у губернатора», - сообщил глава региона Андрей Турчак на заседании Совета по культурному наследию 28 декабря.  

Он предложил членам Совета составить шорт-лист с кандидатурами на должность архитектора, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ещё один вопрос, который поставил Андрей Турчак,  - к какому Государственному  комитету области должна быть привязана должность архитектора: по культуре, либо по охране объёктов культурного наследия, либо   по экономическому развитию и инвестиционной политике, либо по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. «Это в качестве домашнего задания на новогодние и рождественские праздники», - сказал губернатор.

Генеральный директор «Псковгражданпроекта» Аркадий Гинделес предложил привязать архитектора к комитету области по делам строительства и жилищно-коммунальному хозяйству, заметив, что «так уже было».

Глава Пскова Иван Цецерский высказал мнение, что областного архитектора стоит «замкнуть» непосредственно на губернатора. «Вы представляете, какой вес аппаратный тогда будет у этого человека?» - ответил Андрей Турчак.

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