В Псковской области собираются ввести должность главного архитектора региона

15:52, 28 декабря 2016, ПАИ

В Псковской области собираются ввести должность главного архитектора региона. «На госсовете в мае было поручение ввести должность главного архитектора в субъекте, находящегося в прямом подчинении у губернатора», - сообщил глава региона Андрей Турчак на заседании Совета по культурному наследию 28 декабря.

Он предложил членам Совета составить шорт-лист с кандидатурами на должность архитектора, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ещё один вопрос, который поставил Андрей Турчак, - к какому Государственному комитету области должна быть привязана должность архитектора: по культуре, либо по охране объёктов культурного наследия, либо по экономическому развитию и инвестиционной политике, либо по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. «Это в качестве домашнего задания на новогодние и рождественские праздники», - сказал губернатор.

Генеральный директор «Псковгражданпроекта» Аркадий Гинделес предложил привязать архитектора к комитету области по делам строительства и жилищно-коммунальному хозяйству, заметив, что «так уже было».

Глава Пскова Иван Цецерский высказал мнение, что областного архитектора стоит «замкнуть» непосредственно на губернатора. «Вы представляете, какой вес аппаратный тогда будет у этого человека?» - ответил Андрей Турчак.