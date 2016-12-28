Сотрудники ОМОН устроили представление для юных псковичей

16:22, 28 декабря 2016, ПАИ

В Пскове сотрудники ОМОН устроили для детей праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами русских народных сказок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного отдела Росгвардии.

На сцене перед маленькими зрителями разыгралось представление с участием сказочных героев в исполнении сотрудников ОМОН. Дед Мороз и Снегурочка поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом, провели конкурсы и игры.

«Следует отметить, что проведение праздников в теплой семейной атмосфере давно уже стало в отряде хорошей традицией», - добавили в пресс-службе ведомства.