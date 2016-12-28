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Общество

Сотрудники ОМОН устроили представление для юных псковичей

В Пскове сотрудники ОМОН устроили для детей праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой  и  персонажами  русских народных сказок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного отдела Росгвардии.

Фото пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области

На сцене перед маленькими зрителями разыгралось представление с участием сказочных героев в исполнении сотрудников ОМОН. Дед Мороз и Снегурочка поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом, провели конкурсы и игры.

Фото пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области

«Следует отметить, что проведение праздников в теплой семейной атмосфере давно уже стало в отряде хорошей традицией», - добавили в пресс-службе ведомства.

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