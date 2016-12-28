В Пскове установлен норматив стоимости квадратного метра жилья для расчета соцвыплаты молодым семьям

16:29, 28 декабря 2016, ПАИ

28 декабря на сессии Псковской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Пскове для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, на 2017 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Решением заседания городской Думы был установлено, что размер норматива составит 32 тыс. 947 рублей за квадратный метр.