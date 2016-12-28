В Пскове установлен норматив стоимости квадратного метра жилья для расчета соцвыплаты молодым семьям
28 декабря на сессии Псковской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Пскове для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, на 2017 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Решением заседания городской Думы был установлено, что размер норматива составит 32 тыс. 947 рублей за квадратный метр.