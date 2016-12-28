0
16:04
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:41
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации
13:51
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка
13:36
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
11:43
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
11:01
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
10:31
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
Еще новости
Общество

В Пскове установлен норматив стоимости квадратного метра жилья для расчета соцвыплаты молодым семьям

28 декабря на сессии Псковской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Пскове для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, на 2017 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

 

Решением заседания городской Думы был установлено, что размер норматива составит 32 тыс. 947 рублей за квадратный метр.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации
28 декабря 2016
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации 2
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка
28 декабря 2016
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка 3
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
28 декабря 2016
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
28 декабря 2016
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
28 декабря 2016
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
28 декабря 2016
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
28 декабря 2016
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак

Идет загрузка...