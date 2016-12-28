Каждая российская семья должна посетить Псков, заявил замглавы Ростуризма

16:39, 28 декабря 2016, ПАИ

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев посоветовал всем жителям России посетить Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Я уверен, что каждая российская семья должна побывать в Пскове. Это город большой и великой истории нашей страны. Нельзя узнать страну только по книгам и фильмам, не видя соборы и памятники», — сказал С. Корнеев на открытии отеля «Покровский» в Пскове 28 декабря.

По его словам, за последние годы в регионе много сделано для развития туризма, и Ростуризм, и Министерство культуры РФ высоко оценивают эту работу. Отдельно Сергей Корнеев отметил заслуги в этом направлении губернатора Андрея Турчака. «Хочу за активную жизненную позицию поблагодарить губернатора. Андреем Анатольевичем делается очень много с точки зрения развития туризма, и мы видим это», — добавил замруководителя Ростуризма.

Напомним, сегодня в Пскове состоялось торжественное открытие нового гостиничного комплекса «Покровский». Проект по его созданию — часть реализации туристско-рекреационного кластера «Псковский».