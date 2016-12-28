Псковэнерго обеспечило электроснабжение нового Дома культуры в Бежаницах

16:53, 28 декабря 2016, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил электроснабжение строящемуся в поселке Бежаницы на улице Смольной новому Дому культуры с концертным залом на 250 мест. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали в отделе технологического присоединения предприятия, объекту выделена запрашиваемая мощность от подстанции 110 кВ «Бежаницы».

Электроснабжение учреждения культуры будет осуществляться по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам от двух независимых распредустройств 10 кВ. Для создания внешней схемы, которую разработали специалисты «Псковэнерго», была построена комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, проложены кабельная и воздушная линии. Заказчиком на технологическое присоединение к сетям выступила администрация Бежаницкого района.

Планируется, что новое учреждение культуры будет открыто в 2017 году. К настоящему времени объект подведен под крышу. Его строительство ведется за счет средств областного и федерального бюджетов. На следующий год запланированы благоустройство территории Дома культуры и оснащение его современным оборудованием.