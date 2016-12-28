0
16:04
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:41
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации
13:51
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка
13:36
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
11:43
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
11:01
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
10:31
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
Еще новости
Общество

Псковэнерго обеспечило электроснабжение нового Дома культуры в Бежаницах

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил электроснабжение строящемуся в поселке Бежаницы на улице Смольной новому Дому культуры с концертным залом на 250 мест. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Как рассказали в отделе технологического присоединения предприятия, объекту выделена запрашиваемая мощность от подстанции 110 кВ «Бежаницы».

Электроснабжение учреждения культуры будет осуществляться по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам от двух независимых распредустройств 10 кВ. Для создания внешней схемы, которую разработали специалисты «Псковэнерго», была построена комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, проложены кабельная и воздушная линии. Заказчиком на технологическое присоединение к сетям выступила администрация Бежаницкого района.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Планируется, что новое учреждение культуры будет открыто в 2017 году. К настоящему времени объект подведен под крышу. Его строительство ведется за счет средств областного и федерального бюджетов. На следующий год запланированы благоустройство территории Дома культуры и оснащение его современным оборудованием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации
28 декабря 2016
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации 2
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка
28 декабря 2016
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка 3
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
28 декабря 2016
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
28 декабря 2016
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
28 декабря 2016
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
28 декабря 2016
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
28 декабря 2016
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак

Идет загрузка...