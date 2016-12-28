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Общество

Служебная собака кинолога УФСИН получила высшую награду на «Новогодней Дог-Тусовке»

Служебная собака по кличке Чиколлета инструктора-кинолога ИК-2 УФСИН России по Псковской области Любови Семеновой   приняла участие в региональной выставке собак всех пород ранга САС КЧФ РФСС, по итогам которой вновь получила оценку «отлично». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Выставку под названием «Новогодняя Дог-Тусовка» организовал псковский городской клуб любителей собаководства. Она собрала собак различных пород. Длинношерстная немецкая овчарка по кличке Чиколлета фом Лилу Ленд выступала в классе «юниоров».

По итогам оценки экстерьера и конституции собаки эксперты вновь сошлись во мнении, что данный представитель заслуживает оценку «отлично».

«Для Чиколетты прошедшая выставка - третья, свою первую высокую оценку «очень перспективно» она получила на монопородной выставке немецких овчарок еще будучи щенком, вторую - оценку «отлично» - несколько месяцев назад. На службу в уголовно-исполнительную систему Чиколетта пришла всего 6 месяцев назад. Еще две высшие оценки, завоеванные служебной собакой кинолога ИК-2, дадут ей право получить титул «Чемпион России», - добавили в пресс-службе ведомства.

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