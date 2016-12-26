Думский коктейль

21:27, 28 декабря 2016, ПАИ

Заключительная в 2016 году, 77-я сессия Псковской городской Думы, состоявшаяся 28 декабря, была, пожалуй, одной из самых важных. Ведь на ней парламентарии приняли бюджет города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в окончательном, втором чтении. Корреспондент Псковского агентства информации так и не дождался на заседании городского парламента бурного обсуждения и ожесточённых дискуссий. Впрочем, это говорит во все не о пассивности депутатов. Это яркое свидетельство того, что сессии предшествовала большая работа, в стороне от которой, похоже, не остался ни один парламентарий.

Планы на завтра

Собственно, об этом говорил и председатель комитета гордумы по бюджету, налогам и финансовому контролю Евгений Самуйлов, предваряя голосование за бюджет. Привечательно, что представитель партии «Справедливая Россия» в гордуме, в отличие от своих коллег в Псковском областном Собрании, не тратил время на пространные монологи о том, как жесток и несправедлив мир. В самом что ни на есть деловом тоне Евгений Самуйлов отметил, что над бюджетом в этом году пришлось работать в сжатые сроки, но удалось выполнить все необходимые процедуры: и бюджетные слушания провести, и совещание с бюджетополучателями, и собрать и обработать предложения депутатов, которые, в том числе, отметил он, касались ремонта дворовых территорий.

Председатель финансового комитета Думы подчеркнул, что в ходе обсуждений была достигнута договорённость рассматривать финансирование тех вопросов, которые не нашли отражения в бюджете сейчас, в течение года, а через два месяца провести большое совещание, чтобы посмотреть, какие изменения можно внести в главный финансовый документ города.

Глава Пскова Иван Цецерский добавил к словам председателя комитета, что на этом запланированном расширенном заседании, в том числе, будет обсуждаться вопрос финансирования подготовки школ к новому учебному году. Несмотря на то, что никто из депутатов никаких возражений в отношении представленного бюджета не высказал, двое парламентариев всё же проголосовали против. За принятие документа выступили 17 народных избранников.

После этого Иван Цецерский с чистым сердцем поблагодарил Евгения Самуйлова и начальника финансового управления администрации Пскова Тамару Винт за качественно подготовленный бюджет, заметив, что работа над документом шла не один месяц, что были отработаны заявки организаций-бюджетополучателей и многие из них нашли отражение в бюджете. «Спасибо всем депутатам за работу, особенно в последнюю неделю. Сегодняшнее ваше согласование говорит о том, что вы понимаете и цифры, и понимаете, что мы не всё смогли профинансировать, - обратился глава Пскова к коллегам. - Дальше будет наша работа с администрацией Псковской области, с Псковским областным Собранием, та работа, которую мы обычно ведём в течение года».

Глава администрации города Игорь Калашников заметил, что даже вечером накануне сессии всё ещё шло обсуждение бюджета. «Принято нормальное, правильное решение, которое позволит городу жить», - прокомментировал он утверждение финансового документа и поблагодарил депутатов.

Без вариантов?

На последней в уходящем году сессии также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на текущий год. Тамара Винт сообщила депутатам, что доходная статья за счёт безвозмездных поступлений увеличивается на 303 млн 691 тыс. рублей, причём большая часть из этой суммы идёт на дорожную сферу и на программу обеспечения жильём молодых семей.

В тоже время предусмотрено снижение субвенции на 8 млн 677 тыс. рублей в сфере образования. Начальник Управления образования Пскова Игорь Прокофьев заверил, что ничего страшного не происходит и эти 8 млн рублей в общем-то невостребованные средства – без их учёта субвенция на образование для города осталась на уровне 2015 года. Особенно он подчеркнул, что сокращение не отразилось на выполнении «майских» указов президента РФ по выплате заработных плат в сфере образования, этот показатель в некоторых случаях в Пскове достиг 110%. «За ноябрь и декабрь зарплата педагогических работников будет даже выше, чем в аналогичный период прошлого года», - заметил Игорь Прокофьев.

А Иван Цецерский обратил внимание коллег, что субвенция областная и не отдать затребованные деньги город просто не может. «Коллеги, для нас областная субвенция - прямое основание поправок в городской бюджет», - сказал он.

Евгений Самуйлов поддержал главу города: «Это переданные госполномочия: да - передали, да - изъяли. У нас других вариантов всё равно нет. Если мы не примем, то не сдадим в Минфин отчёт об исполнении бюджета за 2016 год, а это нонсенс, такого никогда не было!» Заодно он обратил внимание коллег на то, что до конца бюджетного года остались всего три дня.

«Я не первый раз слышу, что переданные полномочия и по-другому не можем. Зачем тогда вопрос выносится на голосование? Почему я должен голосовать «за», у нас есть три позиции для голосования: «за», «против» и «воздержался», - возмутился депутат Григорий Турчин. В ответ Иван Цецерский обратил внимание парламентария на то, что его никто ни к чему не принуждает и голосовать он может как угодно.

Евгений Самуйлов озвучил предложение членов его комитета: поддержать документ, но дополнить его рекомендацией продолжить работу в сфере межбюджетных отношений. За это и проголосовали большинство парламентариев.

Смешать, но не взбалтывать

На обсуждение двух бюджетных вопросов у народных избранников ушло не более 20 минут и столько же времени потребовалось им на, на первый взгляд, проходной вопрос о даче согласия дошкольным образовательным учреждениям на предоставление имущества в аренду ООО «Коктейль». Эта компания в течение прошлого года уже продавала свои кислородные коктейли в образовательных учреждениях.

Главный вопрос, который взволновал депутатов, имеют ли кислородные коктейли отношение к медицине, а если нет, то почему оборудование размещается в медицинских кабинетах и кабинетах психологов.

Народный избранник, а по совместительству – врач Скорой помощи, Артур Гайдук пояснил, что никакой оздоровительной функции кислородные коктейли не несут и размещение точек по их продаже в медицинских кабинетах – это обман потребителей. «Я не понимаю, зачем мы ставим это лакомство у медиков в кабинетах, у психолога? Это просто лакомство, это просто сок, обогащённый кислородом», - поддержал коллегу депутат Дмитрий Барабанов.

Народная избранница Елена Полонская подняла другую проблему. Она, в общем-то, ничего против коктейлей не имеет, но хотела бы, чтобы дети их покупали в добровольном порядке, а не в принудительном, сдавая по 350 рублей в месяц.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова Лариса Морозова заверила, что продажа коктейлей ведётся только с письменного согласия родителей воспитанников детсада. К тому же, заметила она, в детских садах коктейль стоит 22 рубля, тогда как в барах – от 60 до 90 рублей. «Прошлый год отработали и никаких проблем не было», - вступилась Лариса Морозова за ООО «Коктейль».

Депутат Пётр Алексеенко обнаружил, что в представленных документах речь идёт о медицинском потреблении кислородных коктейлей под присмотром врача. Директор ООО «Коктейль» Андрей Семёнов пояснил, что в бумагах идёт отсыл к устаревшей документации. Якобы раньше заинтересованные службы не могли решить, что же такое кислородный коктейль – пищевой или медицинский продукт, но в 2012 году было определено, что к медицине этот напиток отношения не имеет.

Сергей Барабанов, пристально изучив предлагаемые места в детсадах для размещения оборудования ООО «Коктейль», всё же увидел там медицинские кабинеты. «Вы приходите к зубному и там можете купить шоколадку?» - провёл депутат параллели.

Лариса Морозова попыталась убедить парламентариев в том, что психолог, например, работает в своём кабинете всего несколько часов в день, а всё остальное время помещение пустует и там вполне можно подавать кислородные коктейли. А Андрей Семёнов, в свою очередь, уверял депутатов, что пьют коктейли дети в своих группах, а вовсе не в кабинетах медработника и психолога.

«Если не запрещено законом, пусть торгует», - обратился к коллегам парламентарий Валерий Лесников, но предложил возложить функцию по контролю над продажей коктейлей на городское управление образования, а руководителям детсадов самим решать, нужна ли им такая услуга.

«Вся ответственность, вплоть до уголовной, за привлечение этих арендаторов лежит на руководителе учебного заведения», - обратила внимание депутат, директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева.

Прокурор Пскова Александр Григорьев заметил, что если будет вынесено решение гордумы о предоставлении имущества в аренду ООО «Коктейль», то директора детсадов должны будут его исполнять.

«Когда много вопросов задаётся по документу, то его надо снимать, но только в том случае, если есть конструктивные предложения», - подвёл итог диалога Иван Цецерский.

В итоге снимать вопрос не стали, но голосование по нему результата не принесло: половина депутатов выступили «за», половина – «против» и в результате детсады не получили права сдать свои площади в аренду ООО «Коктейль».

Рука об руку

Надо сказать, что это был не единственный имущественный вопрос на прошедшей сессии. Среди наиболее важных можно назвать пункт о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества Театрально-концертной дирекции Псковской области. Речь идёт о муниципальных афишных стендах, которые были изготовлены в рамках туристического кластера «Псковский» на средства федерального бюджета для театральных нужд и переданы в казну города. На них может быть размещена информация госорганов и афиши театра, но никакая другая реклама. Парламентарии не возражали против такой передачи имущества.

Кроме того, народные избранники установили норматив стоимости одного квадратного метра жилья (32 тыс. 947 рублей) для расчета соцвыплаты молодым семьям и упростили процедуру подтверждения права на льготу по земельному налогу для неработающих пенсионеров 80 лет и старше, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы, инвалидность которым установлена бессрочно. Теперь они смогут подтверждать своё право на льготу единожды, а не ежегодно.

Завершая сессию, глава Пскова, а за ним и глава администрации города, вновь говорили о сплочённости депутатов, о согласованной позиции, которую, в общем-то, на минувшем заседании вновь продемонстрировал городской парламент.

«Спасибо за работу и за эту сессию. Отдельное спасибо Евгению Фёдоровичу Самуйлову за его спокойную, кропотливую работу по бюджету с городской администрацией, с депутатами. Всё это дало результат. Сегодня была такая согласованная позиция, потому что всё было отработано - со всеми бюджетополучателями, с фракциями, с комитетами. Вы - молодцы!» - заявил Иван Цецерский.

Он поздравил участников заседания с наступающими Новым годом и Рождеством, пожелав успехов на благо Пскова в наступающем году. Игорь Калашников тоже поблагодарил депутатов за конструктивную работу и присоединился к поздравлениям: «Здоровья, сплоченности в новом году, чтобы у вас вместе с нами всё получилось».

В новый год городской парламент и администрация Пскова предсказуемо ушли "рука об руку", без конфликтов и трений.

Мария ПЕТРОВА