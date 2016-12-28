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Общество

«Убитые дороги» обнаружили «новогодний подарок» от псковских дорожников

Участники движения «Убитые дороги» сегодня, 28 декабря, обнаружили, что на улице Георгиевской от пересечения с Советской до Калинина рабочие компании «ДСУ-10» производят укладку асфальта при температуре воздуха ниже ноля.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации активист «Убитых дорог» Николай Мельков иронически назвал это «поздравлением от дорожников с Новым Годом» и заметил, что из-за нарушения технологии работ уложенное покрытие уже в следующем году может испортится.

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