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Экономика

«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области

«МегаФон» подвел основные итоги работы за год в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, в 2016-м оператор значительно увеличил покрытие сети 4G, сделав высокие скорости мобильного интернета доступными даже в небольших населенных пунктах, запустил технологию «звука с эффектом присутствия» HD Voice, а также предложил своим абонентам новые продукты – в частности, уникальную банковскую карту «МегаФон Mastercard» (эмитент карты – банк «Раунд»).

Одним из главных технических проектов уходящего года стало расширение сети четвертого поколения. Новые базовые станции 4G были запущены «МегаФоном» в Великих Луках, Гдове, Стругах Красных, Острове, и других населенных пунктах Псковской области. В самом Пскове количество станций 4G увеличено в 6 раз.

Увеличивая скорости мобильного интернета, оператор одновременно проводил работы по дальнейшему улучшению голосовой связи. В ноябре на всех базовых станциях третьего поколения в Псковской области «МегаФон» запустил технологию HD Voice – «голос высокой четкости». Она улучшает восприятие человеческой речи, особенно в шумных местах, и делает голоса более узнаваемыми за счет передачи более широкого диапазона частот.

О надежности сети и высоком качестве услуг оператора свидетельствуют итоги работы на крупнейших мероприятиях 2016 года, телеком-партнером которых выступил «МегаФон». Так, на территории, где проводился юбилейный 50-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, абоненты могли пользоваться услугами связи в сети 4G благодаря мобильной базовой станции. А организаторы смогли провести видеотрансляцию праздника в сети интернет. 

Уникальным для телеком-рынка предложением 2016 года стала карта «МегаФон Mastercard». Счет этой карты – это счет мобильного телефона. Абоненты оператора получили возможность свободно распоряжаться средствами на балансе телефона – оплачивать покупки, совершать переводы, зарабатывать на процентах в соответствии с правилами Программы лояльности «МегаФона» – везде, где действуют карты платежной системы Mastercard, обладающей самой широкой сетью приема.

«Развивая сеть 4G и предлагая новые продукты и услуги, мы стараемся не просто отвечать ожиданиям абонентов, а опережать рынок. Результат – те крепкие позиции, которые наша компания имеет в Псковском регионе. Потому что наши абоненты знают: именно у нас они найдут самые передовые сервисы. И 2016 год только подтвердил эту тенденцию», – отметил директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

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