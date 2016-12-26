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Соцсфера

В Одесской области состоялось торжественное открытие школьного туалета

В одной из сельских школ Раздельнянского района Одесской области состоялось торжественное открытие туалета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный депутат Сергей Маслов.

«Как депутат Раздельнянского районного совета я выполнил еще одно обещание, данное в моем округе избирателям (Каменский сельский совет)!» — написал народный избранник.

По словам депутата, гостями мероприятия стали местные чиновники, в том числе главы сельского и районного совета. Также состоялись выступления детских творческих коллективов. «По очереди каждый из приглашенных сказал слово. Все были едины в одном: только благодаря взаимодействию между всеми руководителями разных уровней удалось достигнуть хорошего результата», — написал Маслов.

В комментариях народный избранник подчеркнул, что открытие туалета внутри школы — большое достижение, так как до этого ученики несколько десятилетий были вынуждены ходить на улицу. Он сообщил, что у многих местных жителей даже дома нет оборудованных санузлов, «поэтому учитель еще и инструкцию проводит, как пользоваться. Это, конечно, не детки виноваты, но имеем то, что имеем».

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