В Афганистане обезглавили отправившуюся за покупками без мужа женщину

19:45, 28 декабря 2016, ПАИ

В афганской провинции Сар-э-пул, находящейся под контролем боевиков движения «Талибан», группа вооруженных людей обезглавила жительницу деревни Латти, отправившуюся за покупками без мужа. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает The Daily Mail.

По словам официального губернатора провинции, муж 30-летней женщины в настоящее время находится в Иране. Местные представители талибов отрицают причастность своих боевиков к убийству.

Талибы запрещают женщинам покидать дом без сопровождения мужчин. Помимо этого, им запрещено работать и учиться.

С 1996 по 2001 год представители движения «Талибан» (запрещено в России) находились у власти в Афганистане. Свержению их режима способствовали США, которые проводили в стране военную операцию после терактов 11 сентября 2001 года. С тех пор талибы противостоят афганским властям.

Они особенно активизировались после того, как большая часть военнослужащих контингента НАТО, находившихся в стране, к декабрю 2014-го покинули территорию государства. В настоящее время талибы контролируют отдельные районы Афганистана.