Опрос: 47% украинцев хотят досрочные выборы президента

20:02, 28 декабря 2016, ПАИ

47% населения Украины поддерживают инициативу проведения досрочных президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива, пишет Газета.ру.

Не поддерживают эту инициативу 38%. В случае проведения досрочных президентских выборов в них готовы участвовать 65% населения. 11,9% готовы проголосовать за Порошенко, и 11,1% — за лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. 19% не знают, за кого бы проголосовали.

Также 46% опрошенных поддерживают проведение и досрочных парламентских выборов на Украине, 37% — против этого.

«В конце 2016 года на Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало бы над недоверием», — отметили в фонде.

Ранее другой опрос показал, что 82% украинцев недовольны работой Порошенко.