В Пскове открылась выставка брунчалок и других добрых «друзей детства»

20:20, 28 декабря 2016, ПАИ

В фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника открылась новогодняя выставка «Добрые друзья детства». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, это три витрины игрушек, начиная с «брунчалок» из костей животных, заканчивая плюшевыми медведями и куклой с фарфоровой головой.

Новая выставка интересна хотя бы тем, что её экспонаты никогда раньше не выставлялись и их невозможно увидеть в постоянной музейной экспозиции.

Как рассказала заведующая историческим отделом Псковского музея-заповедника Елена Сухова, готовя эту выставку, музейщики не ставили своей целью показать историю игрушек от и до, а специально заострили внимание на самых важных и интересных моментах развития псковской игрушки. По словам Елены Владимировны, в собрании Псковского музея вообще очень мало игрушек, поэтому каждая из них является раритетом.

Самые ранние экспонаты относятся к XVI-XVII векам и хранятся в археологической коллекции. Среди них выделяется игрушечный меч с бронзовым навершием и коньки из костей крупных домашних животных.

Ещё один особо ценный экспонат – кожаные маски или, как их раньше называли, «личины». На выставке также можно увидеть «бабки» и фотографию начала XX века, на которой как раз запечатлены играющие в «бабки» крестьянские дети.

Рядом с «кубарем» размещена старинная картинка, на которой изображён мальчик с кожаным кнутиком, который раскручивает такой же «кубарь» или, по-современному, волчок, проявляя чудеса ловкости.

Есть на этой выставке и половинки кожаных мячей, и керамическая детская посудка, которой почти полтысячи лет, и погремушка из бересты.

Внимание посетителей, конечно же, привлекают костяные предметы под названием «брунчалки». Как объяснила заведующая историческим отделом, их нанизывали на нитку или кожаный ремешок, а потом брали этот ремешок за концы и резким движением разводили руки в стороны. При этом «брунчалки» издавали характерный резкий звук. Возможно, их придумали для того, чтобы отпугивать от детей злых духов, а потом они постепенно превратились в невинную детскую забаву.

Особое место занимают найденные археологами на территории Псковской области глиняные свистульки. Ведь они служат образцами для современных псковских свистулечных мастеров.

Авторы выставки также поместили в одну из витрин экспонаты, связанные с играми, в которые играют и дети, и взрослые. Среди них – старинные косточки домино с затейливым орнаментом, шашки и шахматная фигурка коня в виде морского конька.

Конечно же, маленькие псковичи издавна играют в деревянные лодочки, которые тоже можно увидеть на новогодней выставке старинных псковских игрушек.

Отдельная витрина посвящена игрушкам, которые изготавливались на продажу или для выставок. Здесь представлены изделия прославленных в России и за рубежом промыслов: дымковская, филимоновская, каргопольская, - а также авторские игрушки, изготовленные в прошлом веке именитыми псковскими мастерами: С.В. Смазновым, В.Д. Дмитриевым, И.А. Городецкой.

В третьей витрине - игрушки первой половины XX века, бережно сохранённые в псковских семьях. Это, например, кукла Берта из папье-маше, которая была когда-то «добрым другом детства» самой Елены Суховой, и маленький плюшевый мишка известного псковского фотокорреспондента Глеба Костина.

Здесь же «китайчонок» из тех времён, когда зарождалась и крепла советско-китайская дружбы, игрушечные машинки, напоминающие посетителям музея о становлении отечественного автопрома, тряпичная кукла с фарфоровой головой, которой скоро стукнет сто лет, а также любимец музейных хранителей – изрядно потрёпанный плюшевый медведь с очень выразительной внешностью. О его заслугах в деле воспитания подрастающего поколения свидетельствуют не только многочисленные потёртости, но и нажитый им горбик.