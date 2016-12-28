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Общество

Новогодние праздники для подопечных проводит псковский Детский фонд при поддержке благотворителей

Новогодние праздники для подопечных Псковского областного отделения Российского детского фонда продолжаются.  Благодаря поддержке благотворителей,  ребята из Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, и воспитанники Пушкиногорской санаторной школы-интерната не только поучаствовали в веселых новогодних мероприятиях, но и получили сладкие подарки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Детском фонде.

27 декабря гостей встречали мальчики и девочки из Опочецкой школы-интерната. Вместе с волонтерами Детского фонда, студентками ПсковГУ, все участники – и самые маленькие, и старшие воспитанники – танцевали, пели, участвовали в играх и конкурсах, разгадывали загадки, собирали паззлы – и все ради того, чтобы найти волшебный клад Деда Мороза. Сладкие подарки получили все ребята (в учреждении около 140 воспитанников).

28 декабря к детям из Пушкиногорской школы-интерната приехали представители Детского фонда и благотворители с подарками, а также артисты из колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Как и всегда, яркое представление студентов третьего курса театрального отделения увлекло всех участников праздника, в конце которого, конечно же, появился Дед Мороз с новогодними подарками. Более 130 воспитанников школы-интерната полакомились сладостями.

Кроме того, ребята из двух этих учреждений получили подарки от благотворителей: книжки, куклы, конструкторы и другие игрушки стали отличным новогодним сюрпризом.

От имени подопечных Детский фонд благодарит артистов, волонтеров и благотворителей, которые в очередной раз подарили мальчикам и девочкам из интернатных учреждений чудесный праздник.

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