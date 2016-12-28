Константина Райкина прооперировали в Тобольске из-за травмы

20:50, 28 декабря 2016, ПАИ

Художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина прооперировали в Тобольске. Артист приехал в город для участия в региональной программе фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщает «Тобольск.ру».

Райкин получил травму правой ноги. В местной больнице ему сделали операцию под общим наркозом.

«Все прозаично – я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», – рассказал артист.

Как сообщает сайт «Сатирикона», январская афиша театра изменена в связи с травмой Райкина. Спектакли с его участием будут заменены на другие постановки из репертуара театра.