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Общество

Константина Райкина прооперировали в Тобольске из-за травмы

Художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина прооперировали в Тобольске. Артист приехал в город для участия в региональной программе фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщает «Тобольск.ру».

Райкин получил травму правой ноги. В местной больнице ему сделали операцию под общим наркозом.

«Все прозаично – я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», – рассказал артист.

Как сообщает сайт «Сатирикона», январская афиша театра изменена в связи с травмой Райкина. Спектакли с его участием будут заменены на другие постановки из репертуара театра.

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