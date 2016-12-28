Псковичи стали лауреатами литературной премии «Доброе небо»

21:01, 28 декабря 2016, ПАИ

Жюри литературной премии «Доброе небо», учрежденной авиакомпанией «Псковавиа» и Союзом писателей России (Псков), назвало имена лауреатов за 2016 год. Ими стали: в номинации «Поэзия» — Надежда Камянчук (Псков) и Татьяна Щербинина (Архангельск), в номинации «Проза» — Владимир Клевцов (Псков). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении Союза писателей России со ссылкой на пресс-службу ОАО «Псковавиа»

Каждому лауреату вручен почетный диплом с эмблемой премии, летящим пером, и награда – бесплатный перелет в направлении туда-обратно на одном из рейсов авиакомпании.

Финалисты премии (всего 21 автор из 5 регионов) удостоены дипломов финалистов и публикацией в «Антологии современной русской провинциальной литературы «Доброе небо 2017».

В течение 2016 года произведения финалистов публиковались в бортовом журнале авиакомпании «Псковавиа» «Доброе небо». Ежемесячно около 7000 пассажиров из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Апатит, Брянска, Курска, Мурманска, Пскова, Тамбова и других городов маршрутной сети «Псковавиа» могли познакомиться с творчеством талантливых русских писателей.

Встречи с награждением финалистов и лауреатов премии прошли в Пскове и Архангельске. Организатор премии и литературный редактор сборника «Доброе небо», советник генерального директора ОАО «Псковавиа» по связям с общественностью, член Союза писателей России Игорь Гуревич, вручая дипломы и книги финалистам и лауреатам премии отметил, что «тот факт, что региональная авиакомпания поддержала проект пропаганды современной русской литературы, живущей и развивающейся в провинции, имеет большое социальное и образовательное значение». Он выразил надежду, что победители премии за 2016 года в новом году примут участие во встречах с читателями, не только в своих регионах.

Со своей стороны Игорь Гуревич пообещал сделать все возможное, чтобы литературная премия «Доброе небо» продолжилась и в расширила свои границы, охватывая новые регионы русской провинции, вовлекая в проект новых авторов, открывая новые имена современной русской литературы, порой плохо различимые в «свете столичных софитов».

Председатель жюри премии, секретарь псковского отделения Союза писателей России Игорь Смолькин подчеркивая роль и значение провинциальной литературы, сказал: «Вот такая она, провинциальная поэзия! Мудрая, красивая, восхищающая и успокаивающая, нужная юным и зрелым, и пожилым – каждому из нас! Провинциальная проза ничуть не уступает поэзии – она также чиста, возвышенная и талантлива. Доказательством этих слов послужат страницы представленной нами антологии».

По мнению специалистов появление сборника произведений финалистов премии «Доброе небо — 2017» – беспрецедентное явление в современном российском книгоиздательстве.

Представленные в книге авторы — действующие русские литераторы, живущие в провинции, лауреаты престижных российских и международных премий, члены Союза писателей России. Читатель сможет познакомиться не только с их произведениями, но и узнать их в лицо, прочитать краткую информацию об основных творческих вехах и достижениях.

Антология составлена по географическому и жанровому принципу — каждому региону предоставлены свои страницы. В книге звучат чистые, ясные голоса, прекрасный живой незамутненный русский язык. Темы представленных произведений наполнены гражданским звучанием и высоким смыслом, глубокими проникновенными раздумьями о судьбах Родины, русского человека, о любви и верности, о войне и мире.

Все это в совокупности — профессиональный уровень авторов, культурно-смысловое богатство текстов, высоко-художественная русская речь, методически обоснованная структура антологии — делает книгу незаменимой при изучении современной русской поэзии и прозы на уроках внеклассного чтения или в рамках регионального компонента в старших классах общеобразовательной школы. Это хорошее пособие для учителей русского языка и литературы, стремящихся знакомить своих учеников с современной русской словесностью, ведущей свою традицию от Пушкина и Лермонтова. Эта книга рассчитана на педагогов, желающих воспитать в подрастающем поколении любовь к истинному живому русскому слову, пробудить в открытых юных душах «чувства добрые», к которым взывает настроенная на высокий лад лира современных русских писателей, живущих в России, в самой что ни на есть ее глубинке, питающих свои тексты от истоков корневой русской жизни.

Безусловный интерес книга вызовет и у широкого круга читателей, любящих настоящую русскую литературу.

Издатель антологии – издательство «Лоция» (Архангельск) – разместил информацию о книге на своем сайте: http://lotsiya.ru/news/1003-novaya-kniga-dobroe-nebo-217