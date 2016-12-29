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Общество

Министр здравоохранения рассказала о количестве потребляемого россиянами алкоголя

Потребление алкоголя в России за 10 лет уменьшилось с 18 до чуть более 10 литров на душу населения в год. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что уровень алкоголя не должен превышать восьми литров на душу населения. Мы посмотрим, на что мы выйдем по итогам текущего года. Я так думаю, что этот год должен внести свою лепту», — добавила глава Минздрава.

Скворцова также отметила, что среди россиян «потихоньку меняется культура потребления алкоголя».

24 ноября первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов также заявил, что в стране сокращается потребление спиртных напитков. «Но уровень все равно очень высокий, по некоторым оценкам, 30 процентов, а то и 40 процентов населения в России злоупотребляет спиртным», — сказал он в интервью Национальной службе новостей (НСН).

В мае главный внештатный нарколог Минздрава, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн заявил, что потребление алкоголя за последние пять лет снизилось почти на треть. По его словам, на столько же сократилось количество отравлений спиртным.

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