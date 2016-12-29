Минфин прогнозирует рост реальных доходов населения на 1,5% в 2017 году

10:29, 29 декабря 2016, ПАИ

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2017 году рост реальных доходов населения составит около 1,5%. «Да, они подрастут. По нашим оценкам, около 1,5% в реальном выражении»,— приводит РИА Новости слова главы Минфина.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) в ноябре снизились на 5,6%, по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, в январе--ноябре опустились на 5,8%.

В октябре Росстат зафиксировал ускорение падения реальных доходов граждан, рост безработицы и просадку оборота розницы после недолгой стабилизации частного потребления.