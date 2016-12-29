Минюст предложил ввести обязательное применение электронных браслетов

11:18, 29 декабря 2016, ПАИ

Министерство юстиции России предложило ввести безальтернативное применение электронных браслетов к подследственным, содержащимся под домашним арестом, чтобы избежать злоупотреблений со стороны сотрудников ФСИН. Соответствующий документ размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Авторы поправок в статью 107 Уголовно-процессуального кодекса России отмечают, что законопроект разработан для совершенствования контроля за соблюдением людьми, которые находятся под домашним арестом, запретов и ограничений, предусмотренных судом. В документе указано, что необязательность применения к подследственным технических средств контроля «ставит решение вопроса об их применении в зависимость от субъективной позиции должностного лица органов и учреждений ФСИН России и создает возможность коррупционного поведения». В ведомстве полагают, что без технических средств невозможно обеспечить действенный контроль за соблюдением предусмотренных судебными решениями запретов и ограничений.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-под домашнего ареста сбежал бывший чиновник регионального управления Росреестра Борис Авакян, который проходит обвиняемым по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. На обвиняемом не было электронного браслета, по неофициальным данным, из-за нехватки этих устройств.