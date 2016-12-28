Генная терапия лишит мир новых гениев

21:15, 28 декабря 2016, ПАИ

Редактирование ДНК для лечения наследственных болезней может лишить человечество гениев. Об этом заявил биолог Джеймс Козубек (James Kozubek) из Кембриджского университета в Великобритании, сообщает MailOnline.

Ученый считает, что генетики должны быть более осторожны при применении таких технологий, как CRISPR. Модификация определенных генов может лишить мир нового Шекспира или Стивена Хокинга, говорит Козубек.

Исследователь опасается, что изменение вариантов генов (аллелей), которые способствуют развитию психических заболеваний, может вызывать негативный эффект, поскольку даже вредные мутации при определенных условиях могут оказаться полезными. По словам ученого, такие расстройства, как депрессия и шизофрения, часто связаны с творческими способностями и высоким интеллектом. Так, писатели страдают биполярным расстройством в десять раз чаще, а поэты — в 40 раз чаще, чем люди нетворческих профессий.

CRISPR — обнаруженная в бактериях система распознавания и разрезания чужеродной ДНК. Исследователи используют ее для исправления генов, поврежденных мутациями, а также для создания модифицированных организмов.