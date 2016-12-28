В Роспотребнадзоре уточнили список косметики, не подпадающей под временный запрет

21:24, 28 декабря 2016, ПАИ

Спиртосодержащие косметические средства, которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, либо консистенцию, не позволяющую употреблять содержимое в качестве алкогольного суррогата, не подпадают под 30-дневный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, пишет Росбалт.

Таким образом, в ближайший месяц из магазинов не исчезнут средства по уходу за волосами, дезодоранты, освежители воздуха, средства для ногтей, антистатики, влажные салфетки, средства, восстанавливающие цвет изделий из кожи, замши, нубука в аэрозольной упаковке, полироли для мебели и другие, отмечается в сообщении.

Напомним, что с 26 декабря ведомство приостановило продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Исключение было сделано лишь для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

С 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», 75 человек скончались. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.