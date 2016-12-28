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Общество

Госдуме предложили повысить дисциплину в региональных заксобраниях

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность досрочного прекращения полномочий депутатов региональных заксобраний в случае нарушения ими дисциплины, передает «Росбалт».

С инициативой выступили депутаты из Орловского областного совета народных депутатов. Они, в частности, предлагают обязать региональных парламентариев принимать личное участие во всех заседаниях заксобраний, а также поддерживать связь с избирателями, то есть рассматривать их обращения, вести личный прием, проводить встречи, информировать о своей деятельности.  

Действующее федеральное законодательство не предусматривает форм ответственности депутата заксобрания за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей и при этом не позволяет установить такую форму ответственности законодателю субъекта РФ, отмечается в пояснительной записке к проекту.

В этой связи законопроектом предлагается разрешить досрочно прекращать полномочия депутатов заксобрания в случае систематического неисполнения ими вышеперечисленных обязанностей. Вопрос о лишении полномочий может быть поставлен фракцией, в которой состоит депутат, или комитетом, членом которого он является.

Отметим, ранее похожие нормы были введены в отношении депутатов Госдумы.

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