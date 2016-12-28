Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов принял участие в открытии ледового стадиона в Вологде

21:42, 28 декабря 2016, ПАИ

В детском центре образования и оздоровления «Корабелы Прионежья» состоялось торжественное открытие ледового стадиона «Онежец». Новый спортивный объект был возведен в рекордно короткие сроки – за три месяца.

Торжественное открытие стадиона состоялось с участием Заслуженного спасателя Российской Федерации, Героя России Юрия Воробьева и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Также в мероприятии принял участие начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Перед гостями и спортсменами, приехавшими на соревнования по хоккею и лыжным гонкам из разных уголков нашей области и соседних регионов, Юрий Воробьев появился на льду в образе Деда Мороза: «Этот стадион мы строили для детей и родителей. Мы построили его очень быстро, менее чем за три месяца, чтобы успеть к Новому году и Дню спасателя. Я считаю, что это хороший подарок. Дорогие вытегоры, я поздравляю вас с наступающими праздниками, желаю вам счастья и будущих побед». Юрий Воробьев передал символический ключ от стадиона воспитанникам Центра «Корабелы Прионежья».

Глава региона также поздравил жителей вытегорской земли с этим знаменательным событием. Олег Кувшинников отметил, что ледовый стадион был построен без привлечения бюджетных средств. Деньги на его возведение были выделены Фондом Тимченко, Фондом поддержки медицины, культуры и спорта «Созидание» и частными инвесторами. С показательными выступлениями на льду выступили фигуристы Детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта города Вологды. Самым долгожданным событием для всех собравшихся стал товарищеский матч между командой звезд отечественного хоккея и командой Правительства Вологодской области.

Команду «Легенды СССР» на лед вывел двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов. В составе стартовой команды гостей на площадку также вышли: двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, четырехкратный чемпион мира и Европы Владимир Голиков, трехкратный чемпион мира Ирек Гимаев, олимпийские чемпионы Сергей Шепелев и Илья Бякин. Звезды хоккея обыграли команду Правительства с небольшим разрывом в счете: 6:5 в пользу «Легенд СССР».

Также состоялся матч между командой Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России «Невские львы» и командой РОССОЮЗСПАСа «Александр Невский». В ходе непростой игры Львам все же удалось вырваться вперед, со счетом 5:3 они одержали победу над соперниками и стали победителями турнира, «Александру Невскому» досталось серебро, а бронза – команде «Огнеборец».

Двухдневный спортивный праздник завершился чествованием спортсменов и ярким концертом и праздничным салютом.