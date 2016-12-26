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Роскомнадзор рассказал об итогах покрытия федеральных трасс мобильной связью

Роскомнадзор проинформировал об итогах покрытия федеральных трасс мобильной связью. Эксперты исследовали покрытие магистральных автодорог федерального значения базовыми станциями четырех крупнейших операторов мобильной связи. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

В конце 2016 года лучшие показатели были зафиксированы в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах. На 16 дорогах из 30 отмечено полное покрытие услугами радиотелефонной связи хотя бы одним из операторов.

Общая протяженность трасс, по которым производятся расчеты, достигает почти 27,7 тыс. км. На данный момент услугами подвижной связи автодороги покрыты: МТС (на 94% их протяженности), «Вымпелкомом» (на 91,5%), «Мегафоном» (на 95,1%) и «Т2 РТК Холдингом» (на 81,3%).

Актуальные карты каждый квартал размешаются на портале Роскомнадзора.

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