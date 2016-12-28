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Экономика

Украина планирует застроить Чернобыль солнечными батареями

Министр экологии Украины Остап Семерак заявил, что 30 км зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС могут быть переданы в аренду для строительства солнечных электростанций, сообщает «112 Украина».

«Про желание построить в зоне отчуждения объекты, генерирующие электроэнергию из восстановительных источников, заявили уже ряд зарубежных компаний. И для нас это важно потому, что создание новых производств на этой территории даст возможность создать новые рабочие места и привлечь к работе специалистов, которые имеют опыт работы на ЧАЭС», — рассказали в пресс-службе украинского ведомства.

Семерак также отметил, что министерство объявило конкурс на предоставление разрешения на аренду земли для монтажа в зоне отчуждения солнечных электростанций.

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