В Петербурге госпитализированы уже более 1000 человек с гриппом и ОРВИ

22:31, 28 декабря 2016, ПАИ

В Петербурге с 19 по 25 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает «Доктор Питер».

К врачам за семь дней обратились 56222 заболевших — большинство из них дети (36367). Были госпитализированы 1113 человек, в том числе 683 ребенка.

Еженедельный эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 33%. Ситуация оценивается как предэпидемическая.

Всего с начала осени в Петербурге зарегистрировано около 200 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.