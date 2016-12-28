В Петербурге госпитализированы уже более 1000 человек с гриппом и ОРВИ
В Петербурге с 19 по 25 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает «Доктор Питер».
К врачам за семь дней обратились 56222 заболевших — большинство из них дети (36367). Были госпитализированы 1113 человек, в том числе 683 ребенка.
Еженедельный эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 33%. Ситуация оценивается как предэпидемическая.
Всего с начала осени в Петербурге зарегистрировано около 200 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.