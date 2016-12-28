Медведев: На выдачу бюджетных кредитов регионам в 2017 году заложено 200 млрд рублей

22:57, 28 декабря 2016, ПАИ

Премьер РФ Дмитрий Медведев на совещании по сбалансированности региональных бюджетов в 2017—2019 годах заявил о подписании постановления, которое утверждает правила предоставления бюджетных кредитов на следующий год, передает Росбалт.

Медведев напомнил, чтот бюджетные кредиты — это важный механизм, который уже позволил снизить долговую нагрузку на регионы за счет замещения дорогих в обслуживании коммерческих кредитов. Всего на эти цели в бюджете следующего года было заложено до 200 млрд рублей.

«Эти деньги предназначены для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов, временных кассовых разрывов, по ставке 0,1% годовых, а также для финансирования мероприятий при ликвидации последствий всяких ЧП — там уже ставка 0% годовых. Новые правила утверждают порядок, условия предоставления, использования и возврата таких кредитов. Они могут выдаваться на срок до пяти лет, но при соблюдении ряда условий. Регионы должны взять на себя обязательство контролировать размер дефицита регионального бюджета (не более 10% суммы доходов), снижать коммерческую задолженность регионов и снижать общий объем государственного долга», — объяснил премьер.

В октябре Медведев утвердил документ, который предполагает новый порядок кредитования регионов и снижающий долговую нагрузку на региональные и муниципальные бюджеты. По новому документу процентная ставка по коммерческим кредитам для субъектов РФ и муниципалитетов будет напрямую зависеть от ключевой ставки Центробанка, «причем жестко привязываться к ней».

Помимо привязки к ключевой ставке, документ вводит «фиксированную надбавку» на кредиты, которая будет определяться в отдельном договоре, уточнил Медведев. «Сейчас Банк России предпринимает усилия, чтобы кредиты в целом стали доступнее, за последнее время ставка Центрального банка снизилась довольно значительно», — сказал он.



