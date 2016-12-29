В Великих Луках 12 жилых домов остались без холодного водоснабжения

09:17, 29 декабря 2016, ПАИ

В 23:30 28 декабря в Великих Луках произошел прорыв водопровода на улицах Лермонтова, 11, 17, 19, 19а, Пархоменко, 1, 3, 4, 2/4, Новой, 1, 8, 12, 14, стало известно Псковскому агентству информации.

В результате аварии без холодного водоснабжения остаются 12 жилых домов, в которых проживают 38 человек. В зоне отключения социально значимых объектов нет.

Причиной аварии стал износ трубопровода. Ремонтно-восстановительные проводятся сегодня, 29 декабря. В период отключения подвоз воды будет организован по мере необходимости.