В Гдове безработный убил сожительницу и попытался запутать следствие

08:09, 29 декабря 2016, ПАИ

В городе Гдове полиция задержала ранее судимого гражданина, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ОМВД России по Гдовскому району обратился 46-летний безработный местный житель, который заявил, что в своем доме на улице Богданова он обнаружил труп сожительницы. В дальнейшем мужчина всячески пытался направить следствие по ложному пути, выдвигая различные версии случившегося.

Однако в ходе проведенных полицией мероприятий была установлена причастность к этому преступлению самого заявителя. В результате он дал признательные показания.

По имеющимся сведениям, подозреваемый во время ссоры со своей 48-летней сожительницей ударил ее ножом, женщина скончалась на месте.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 «Убийство» УК РФ. Проводятся необходимые следственные действия.

