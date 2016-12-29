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Общество

Внимательно следить за погодой советует сегодня народный календарь

29 декабря по народному календарю наступил Агей Инесей, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память святого Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета. По преданию, он жил за 500 лет до Рождества Христова. Аггею приписывают пророчества, адресованные иудейскому царю Зоровавелю и первосвященнику Исусу, которых он упрекает в бездействии. Аггей побуждал власть имущих продолжить реставрацию Иерусалимского храма, которая была приостановлена при предыдущем правителе.

Сведений о жизни пророка практически не сохранилось. Предание повествует лишь о том, что Аггей в ранней юности пришел из Вавилона в Иудею и предсказал возвращение своего народа из плена. Скончался он в Иерусалиме, где и был погребен.

На Агея Инесея предки внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Такое случалось нередко. «Агей-пророк сеет иней на порог», — говорили люди в этот день. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.

Крестьяне смотрели также, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

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