В 2017 году госкомпании будут направлять на дивиденды 25% от прибыли

08:21, 29 декабря 2016, ПАИ

Со следующего года госкомпании вновь будут направлять не менее 25% от чистой прибыли на дивиденды. Как пишет газета «Известия», ранее было заявлено, что все компании с госучастием в 2017–2019 годах должны будут платить дивиденды в размере 50% прибыли.

«Пока формализованного решения Правительства о том, что госкомпании будут платить по 50% в дивиденды в следующие три года, нет. Но еще имеется время подготовить его до конца года. Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы компании платили 50%. Но формально-юридически соответствующего распоряжения пока нет», — сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле 2016 года подписал распоряжение, согласно которому все госкомпании по итогам 2015 года должны заплатить акционерам не менее 50% чистой прибыли (по утвержденному порядку — не менее 25%) в качестве дивидендов. Согласно правительственной оценке, реализация инициативы должна дополнительно принести в бюджет не менее 100 млрд рублей.