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Общество

Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году

К 2018 году развитие фармацевтической и медицинской промышленности России приведет к увеличению доли российского производства до 90% от общего количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом газете «Известия» сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы исходим из того, что к 2018 году мы должны достичь 90% от списка ЖНВЛП, что абсолютно реально», — сказал Д. Мантуров.
По его словам, ранее планировалось достичь этого показателя к 2020 году, однако по результатам ноября 2016 года доля отечественных препаратов составила 76%.

«По результатам ноября этого года мы вышли на показатель более 76% по списку жизненно важных лекарственных препаратов российского производства. Это более 500 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов», — добавил министр.

ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» утверждена распоряжением правительства РФ от 1 октября 2010 года. В рамках этой программы прогнозировался предельный объем финансирования на 2011–2020 годы в общей сумме около 188 млрд рублей, из которых около 125 млрд рублей составят средства федерального бюджета.

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