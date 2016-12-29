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За сутки в псковскую полицию поступили 40 сообщений о преступлениях и происшествиях

28 декабря в органы внутренних дел Псковской области поступили 40 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 14 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

За прошедшие сутки в оперативных сводках ведомства зарегистрированы 24 преступления, в том числе грабеж, который удалось раскрыть.

На территории Псковской области вчера зарегистрированы 4 ДТП, в результате один человек погиб и восемь пострадали. Сотрудники ГИБДД задержали четырех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 327 нарушений Правил дорожного движения.

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