За сутки в псковскую полицию поступили 40 сообщений о преступлениях и происшествиях

08:27, 29 декабря 2016, ПАИ

28 декабря в органы внутренних дел Псковской области поступили 40 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 14 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

За прошедшие сутки в оперативных сводках ведомства зарегистрированы 24 преступления, в том числе грабеж, который удалось раскрыть.

На территории Псковской области вчера зарегистрированы 4 ДТП, в результате один человек погиб и восемь пострадали. Сотрудники ГИБДД задержали четырех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 327 нарушений Правил дорожного движения.