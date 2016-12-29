0
11:59
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
11:55
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»
11:01
Жители Пыталовского района попросили Андрея Турчака отловить волков
09:53
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
08:24
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
21:27
Думский коктейль
20:20
В Пскове открылась выставка брунчалок и других добрых «друзей детства»
Еще новости
Общество

Минобороны РФ избавилось от «офицеров-сержантов»

Минобороны РФ избавилось от так называемых офицеров-сержантов — офицеров, назначенных на должности сержантов и старшин. Об этом сообщает газета «Известия».

В ходе военной реформы 2008–2012 годов бывшее руководство военного ведомства приняло решение о сокращении офицерских должностей. За год (с 2009 по 2010) их количество уменьшилось с 335 тыс. до 150 тыс. Из-за этого части младших офицеров, в основном выпускникам военных вузов, было предложено либо уволиться в запас, либо занять вакантные должности сержантов — командиров отделений, заместителей командиров взводов, командиров боевых машин. Также были упразднены звания прапорщиков и мичманов. Их обязанности планировалось переложить на сержантов-контрактников, однако последних в достаточном количестве не оказалось, и на их должности также стали назначать офицеров.

В пик реформ экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в статусе «офицеров-сержантов» были около 10 тыс. человек. Со сменой руководства ведомства их количество неуклонно снижалось, и сейчас Минобороны должно переназначить с сержантских и старшинских должностей менее тысячи военнослужащих.

«В настоящий момент ситуация полностью стабилизировалась, — рассказал заместитель министра обороны Николай Панков. — До конца года оставшиеся офицеры будут переназначены. Есть планы строительства вооруженных сил и увязанные с ними вопросы комплектования офицерских должностей. Это гарантирует каждому выпускнику военного вуза назначение на соответствующую его званию и навыкам должность».

Сейчас «офицеры-сержанты» переназначены на офицерские должности, так как Минобороны столкнулось с острой нехваткой офицерских кадров, пишет издание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
29 декабря 2016
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»
29 декабря 2016
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»
Жители Пыталовского района попросили Андрея Турчака отловить волков
29 декабря 2016
Жители Пыталовского района попросили Андрея Турчака отловить волков
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
29 декабря 2016
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов 1
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
29 декабря 2016
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
В Пскове открылась выставка брунчалок и других добрых «друзей детства»
28 декабря 2016
В Пскове открылась выставка брунчалок и других добрых «друзей детства»
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации
28 декабря 2016
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации 4

Идет загрузка...