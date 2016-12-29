Минобороны РФ избавилось от «офицеров-сержантов»

08:43, 29 декабря 2016, ПАИ

Минобороны РФ избавилось от так называемых офицеров-сержантов — офицеров, назначенных на должности сержантов и старшин. Об этом сообщает газета «Известия».

В ходе военной реформы 2008–2012 годов бывшее руководство военного ведомства приняло решение о сокращении офицерских должностей. За год (с 2009 по 2010) их количество уменьшилось с 335 тыс. до 150 тыс. Из-за этого части младших офицеров, в основном выпускникам военных вузов, было предложено либо уволиться в запас, либо занять вакантные должности сержантов — командиров отделений, заместителей командиров взводов, командиров боевых машин. Также были упразднены звания прапорщиков и мичманов. Их обязанности планировалось переложить на сержантов-контрактников, однако последних в достаточном количестве не оказалось, и на их должности также стали назначать офицеров.

В пик реформ экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в статусе «офицеров-сержантов» были около 10 тыс. человек. Со сменой руководства ведомства их количество неуклонно снижалось, и сейчас Минобороны должно переназначить с сержантских и старшинских должностей менее тысячи военнослужащих.

«В настоящий момент ситуация полностью стабилизировалась, — рассказал заместитель министра обороны Николай Панков. — До конца года оставшиеся офицеры будут переназначены. Есть планы строительства вооруженных сил и увязанные с ними вопросы комплектования офицерских должностей. Это гарантирует каждому выпускнику военного вуза назначение на соответствующую его званию и навыкам должность».

Сейчас «офицеры-сержанты» переназначены на офицерские должности, так как Минобороны столкнулось с острой нехваткой офицерских кадров, пишет издание.