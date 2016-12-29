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Культура

Псковский коллектив «Набат, 5» принял участие в международном конкурсе «Радость открытия»

Творческий коллектив «Набат, 5» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова принял участие во II Открытом международном конкурсе художественного творчества «Радость открытия», который прошел в Пушкинском заповеднике с 23 по 26 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Это была вторая поездка коллектива на конкурс «Радость Открытия» в Пушкинский заповедник. В 2015 году «Набат, 5» был удостоен диплома лауреата 1 степени.

В этот раз студенты колледжа приняли участие в мастер-классе по актёрскому мастерству и сценической речи, который провела их преподаватель, руководитель курса Людмила Масленникова. Также она вошла в состав жюри конкурса.

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