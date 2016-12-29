В Порховском районе произошло «пьяное» ДТП, в котором погиб человек

09:02, 29 декабря 2016, ПАИ

В 4:59 28 декабря в Порховском районе на 159-м км дороги Великий Новгород – Псков произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Аварию совершил 25-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, находившийся в нетрезвом виде. При выезде из поворота он не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате погиб пассажир того же года рождения.

