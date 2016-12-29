Петербуржец, совершивший смертельное ДТП в Идрице по пути за спиртным, отправится в колонию

09:37, 29 декабря 2016, ПАИ

Себежский районный суд признал 49-летнего жителя Санкт-Петербурга виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 30 июля в поселке Идрица мужчина, управляя принадлежащим ему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, следуя в магазин за покупкой спиртного, не справился с управлением на повороте, допустил занос транспортного средства и съехал в придорожный кювет.

В результате ДТП два его пассажира скончались на месте, третий получил тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии-поселении.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

