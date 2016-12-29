Убивший лося в национальном парке «Себежский» охотник приговорен к исправительным работам и штрафу

09:32, 29 декабря 2016, ПАИ

54-летний житель Себежского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, г» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота на особо охраняемой природной территории с причинением крупного ущерба). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 6 марта 2016 года мужчина, находясь в лесном массиве у деревни Казинка, на территории ФГБУ «Национальный парк «Себежский», не имея разрешения, в запрещенные для охоты на лося сроки, произвел выстрел в лося из охотничьего карабина «Тигр», причинив ему ранение, приведшее к его гибели.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 20% заработка в доход государства.

Кроме того, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации с осужденного взыскан причиненный ФГБУ «Национальный парк «Себежский» ущерб в сумме 200 тыс. рублей.

