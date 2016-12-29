Вознаграждение обещают псковичам за помощь в раскрытии резонансного преступления

09:41, 29 декабря 2016, ПАИ

В Великих Луках полиция продолжает работу по раскрытию резонансного преступления, произошедшего 16 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В тот день в здании финансового учреждения по улице Зверева было совершено разбойное нападение. Неизвестный, урожая предметом, похожим на пистолет, завладел крупной денежной суммой и скрылся.

Его приметы: на вид 18-30 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Мужчина был одет в темные куртку, брюки и кроссовки. На голове - черная горнолыжная шапка и темные очки.

Стражи порядка обращаются с просьбой ко всем гражданам, обладающим сведениями об этом преступлении, оказать помощь следствию. Контактные телефоны: дежурная часть - 8(811-53) 52794, уголовный розыск - 8(811-53) 50148, 33344 и 9113870744 или 02.

«Принимаются и анонимные обращения. Кроме того, администрация финансового учреждения гарантирует вознаграждение лицам, информация которых поможет полиции найти преступника, а также изъять похищенные денежные средства», - отметили в ведомстве.

