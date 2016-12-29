В области лесных отношений псковские приставы окончили 114 исполнительных производств

09:43, 29 декабря 2016, ПАИ

С начала 2016 года судебные приставы-исполнители Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Псковской области окончили 182 исполнительных производства в области лесных отношений, из них 114 - фактическим исполнением.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП, одна из категорий исполнительных производств в области лесных отношений - возмещение ущерба за нарушения лесного законодательства. По ней с начала 2016 года судебные приставы-исполнители частично и фактически взыскали более 2,6 миллиона рублей. Фактическим исполнением окончены 19 производств.

В категории «взыскание задолженности по оплате за использование лесов с арендаторов лесных участков и иных лиц, использующих леса» приставы окончили 11 производств, частично и фактически взыскали более 150 тысяч рублей.

В категории «взыскание административных штрафов в области лесных отношений» были окончены в текущем году 84 производства, приставы частично и фактически взыскали более 1 миллиона рублей.

На данный момент в Службе судебных приставов Псковской области на исполнении остаются 178 производств. В рамках данных производств судебные приставы проводят необходимые процессуальные действия, направленные на весь комплекс мер для взыскания задолженности за правонарушения в области лесных отношений.