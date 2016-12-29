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За неделю сотрудники МЧС 42 раза помогали ликвидировать последствия ДТП в Псковской области

С 22 по 28 декабря пожарные и спасательные подразделения Псковской области 42 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых один человек погиб, 31 пострадал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В четырёх случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период специалисты деблокировали двоих пострадавших. Трём травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавших передали медицинским работникам.

Пять раз осуществлялась стабилизация транспортных средств.
 

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