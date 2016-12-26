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Политика

«Единая Россия» откажется от внутрипартийных политических платформ

Идеологические платформы внутри «Единой России» - патриотическая, консервативная и либеральная - могут прекратить существование, поскольку «больше не выполняют функцию расширения электората». Как сообщает газета «Коммерсантъ», такое решение может быть принято на съезде партии в конце января 2017 года.

Платформы, которые появились в 2005-2007 годах как вынужденная мера для объединения партийцев с разными политическими взглядами, больше не актуальны, их не будут специально упразднять, но после съезда «Единой России» собирать их уже не планируется, сообщают собеседники издания в партии. 

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