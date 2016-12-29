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Общество

Госинспекция труда рассказала псковичам о январских выходных

Государственная инспекция труда в Псковской области напомнила работникам и работодателям о предстоящих выходных днях.

В частности, в инспекции отметили, что 30 декабря не является предпраздничным, и рабочий день не будет сокращенным.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, 9 дней. В понедельник 9 января псковичам нужно выйти на работу.

Январские выходные дни переносятся: 1 января, воскресенье – на 24 февраля (пятница), 7 января, суббота – на 8 мая (понедельник).

 

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