Госинспекция труда рассказала псковичам о январских выходных

10:13, 29 декабря 2016, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области напомнила работникам и работодателям о предстоящих выходных днях.

В частности, в инспекции отметили, что 30 декабря не является предпраздничным, и рабочий день не будет сокращенным.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, 9 дней. В понедельник 9 января псковичам нужно выйти на работу.

Январские выходные дни переносятся: 1 января, воскресенье – на 24 февраля (пятница), 7 января, суббота – на 8 мая (понедельник).