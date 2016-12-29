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Общество

Новогодний урок провели члены общественного совета УМВД для юных псковичей

Общественный совет при УМВД России по городу Пскову организовал новогодний урок  в Социальном приюте для детей и подростков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, для воспитанников приюта  провели занятие по изготовлению открыток.

«Малыши и ребята постарше увлеченно трудились над праздничными открытками, старались сделать их яркими и необычными, украшая звездочками, бусинками,  веточками. Дети почувствовали себя настоящими дизайнерами», - рассказали в пресс-службе Управления.  

Мастер-класс для детей провели Светлана Кровлина, Аида Бирюкова, председатель регионального отделения Российского движения школьников Юлия Александрова, заместитель председателя Молодежного парламента Артур Евтеев, председатель комитета по связям с общественностью и СМИ Молодежного парламента Анастасия Григорьева.

«В итоге открытки получились не простыми, а с секретом: они послужили тайничком для подаренных одной из фирм  шоколадок». – отметили в пресс-службе.

В свою очередь, воспитанники  поблагодарили  своих гостей  за мастер-класс  и попросили чаще приобщать их к творчеству.

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